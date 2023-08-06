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6 августа, 10:52

В Орловской области неизвестный пытался поджечь военкомат коктейлем Молотова

SHOT: В Орловской области пресечена попытка поджога военкомата

В Орловской области пресечена попытка поджога военкомата. Как пишет SHOT, неизвестный накануне днём бросил коктейль Молотова в здание комиссариата на улице Чапаева в посёлке Верховье.

По информации телеграм-канала, ущерб незначительный — загорелся лишь резиновый коврик у входа, до самого здания огонь даже не добрался. Пламя потушили сотрудники военкомата, не привлекая пожарных. Злоумышленника ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее Лайф рассказывал, что сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде. Девушка подготовилась основательно — взяла с собой пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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