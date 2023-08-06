В Орловской области неизвестный пытался поджечь военкомат коктейлем Молотова

В Орловской области пресечена попытка поджога военкомата. Как пишет SHOT, неизвестный накануне днём бросил коктейль Молотова в здание комиссариата на улице Чапаева в посёлке Верховье.

По информации телеграм-канала, ущерб незначительный — загорелся лишь резиновый коврик у входа, до самого здания огонь даже не добрался. Пламя потушили сотрудники военкомата, не привлекая пожарных. Злоумышленника ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.