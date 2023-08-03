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3 августа, 06:21

Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде, но попалась охране

SHOT: Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

<p>Сотрудница Комитета юстиции, которая пыталась поджечь военкомат в Волгограде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55073" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сотрудница Комитета юстиции, которая пыталась поджечь военкомат в Волгограде. Обложка © Telegram / SHOT

В Волгограде консультант по работе с архивом областного Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло на улице Дегтярёва, где располагается призывной пункт военного комиссариата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов города. Туда накануне и пришла 31-летняя сотрудница Комитета юстиции, причём хорошо подготовилась — взяла с собой пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

Девушка сразу привлекла к себе внимание охраны — не только внешним видом, но и странным поведением: она бродила вокруг здания, переводила взгляд то на дом, то на телефон и сильно нервничала, дёргая тяжёлый рюкзак. В итоге патруль подошёл к гостье, а та выложила всё как на духу: показала содержимое рюкзака и призналась, что хотела поджечь здание. Теперь с ней общаются следователи и выясняют, связана ли она с украинскими кураторами.

Пенсионер попытался поджечь военкомат в Ленобласти, но чуть не сгорел сам

Пенсионер попытался поджечь военкомат в Ленобласти, но чуть не сгорел сам

Ранее Лайф рассказывал, что поджечь военкомат пыталась жительница Хабаровска. Вместо пункта отбора на военную службу 74-летняя россиянка кинула коктейли Молотова в здание, где находится филиал Центральной библиотеки города. Теперь ей грозит пять лет тюрьмы.

Николь Вербер
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