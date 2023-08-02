Пенсионер попытался поджечь военкомат в Ленобласти, но чуть не сгорел сам
SHOT: Во Всеволожске пенсионер чуть не загорелся при попытке поджога военкомата
Во Всеволожске задержан мужчина за поджог военкомата. Обложка © Telegram / SHOT
Во Всеволожске Ленинградской области 76-летний пенсионер совершил попытку поджога военкомата, но едва не загорелся сам. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, мужчине позвонил неизвестный, который представился "сотрудником Центробанка", и убедил его совершить преступление. Пенсионер пришёл к зданию с заготовленными бутылками с горючим, сначала бросил одну, потом — вторую. При этом он чуть не загорелся сам. Вскоре его задержали оперативники. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
А накануне вечером полицейские задержали женщину, которая бросила коктейль Молотова в дверь Кузьминского военкомата в Москве. Огонь не успел распространиться. Поджигательницей оказалась 62-летняя пенсионерка.