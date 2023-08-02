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2 августа, 09:16

Пенсионер попытался поджечь военкомат в Ленобласти, но чуть не сгорел сам

SHOT: Во Всеволожске пенсионер чуть не загорелся при попытке поджога военкомата

<p>Во Всеволожске задержан мужчина за поджог военкомата. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55035" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Во Всеволожске задержан мужчина за поджог военкомата. Обложка © Telegram / SHOT

Во Всеволожске Ленинградской области 76-летний пенсионер совершил попытку поджога военкомата, но едва не загорелся сам. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчине позвонил неизвестный, который представился "сотрудником Центробанка", и убедил его совершить преступление. Пенсионер пришёл к зданию с заготовленными бутылками с горючим, сначала бросил одну, потом — вторую. При этом он чуть не загорелся сам. Вскоре его задержали оперативники. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Около 20 поджогов военкоматов произошло за два дня в России

Около 20 поджогов военкоматов произошло за два дня в России

А накануне вечером полицейские задержали женщину, которая бросила коктейль Молотова в дверь Кузьминского военкомата в Москве. Огонь не успел распространиться. Поджигательницей оказалась 62-летняя пенсионерка.

Татьяна Миссуми
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