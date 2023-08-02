Пенсионер попытался поджечь военкомат в Ленобласти, но чуть не сгорел сам

Во Всеволожске Ленинградской области 76-летний пенсионер совершил попытку поджога военкомата, но едва не загорелся сам. Об этом пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, мужчине позвонил неизвестный, который представился "сотрудником Центробанка", и убедил его совершить преступление. Пенсионер пришёл к зданию с заготовленными бутылками с горючим, сначала бросил одну, потом — вторую. При этом он чуть не загорелся сам. Вскоре его задержали оперативники. Обстоятельства инцидента устанавливаются.