Около 20 поджогов военкоматов произошло за два дня в России

В России за двое суток зафиксировано более 20 попыток поджечь военкоматы, только за вчерашний день произошло 17 таких случаев. Данные приводит SHOT.

В основном поджигателями оказывались пенсионеры и женщины, которых телефонные мошенники убеждали пойти на преступление. Звонящие угрожали кредитами, расправой, а иногда просто просили якобы помочь силовикам поймать злоумышленников.