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2 августа, 07:44

Около 20 поджогов военкоматов произошло за два дня в России

В России за двое суток зафиксировано более 20 попыток поджечь военкоматы, только за вчерашний день произошло 17 таких случаев. Данные приводит SHOT.

В основном поджигателями оказывались пенсионеры и женщины, которых телефонные мошенники убеждали пойти на преступление. Звонящие угрожали кредитами, расправой, а иногда просто просили якобы помочь силовикам поймать злоумышленников.

Чаще всего поджоги в эти дни совершались в Москве и Санкт-Петербурге. Также атаки на военкоматы происходили в Казани, Нижнекамске (оба — Татарстан), Ставрополе, Волгограде, Находке (Приморский край), Улан-Удэ (Бурятия), Вольске (Саратовская область), Ишимбае (Башкирия).

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Ранее сообщалось, что накануне вечером полицейские задержали женщину, которая бросила коктейль Молотова в здание Кузьминского военкомата в Москве. Огонь охватил дверь, дальше распространиться не успел. Поджигательницей оказалась 62-летняя пенсионерка.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Сергеев

Татьяна Миссуми
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