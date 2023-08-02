Около 20 поджогов военкоматов произошло за два дня в России
В России за двое суток зафиксировано более 20 попыток поджечь военкоматы, только за вчерашний день произошло 17 таких случаев. Данные приводит SHOT.
В основном поджигателями оказывались пенсионеры и женщины, которых телефонные мошенники убеждали пойти на преступление. Звонящие угрожали кредитами, расправой, а иногда просто просили якобы помочь силовикам поймать злоумышленников.
Чаще всего поджоги в эти дни совершались в Москве и Санкт-Петербурге. Также атаки на военкоматы происходили в Казани, Нижнекамске (оба — Татарстан), Ставрополе, Волгограде, Находке (Приморский край), Улан-Удэ (Бурятия), Вольске (Саратовская область), Ишимбае (Башкирия).
Ранее сообщалось, что накануне вечером полицейские задержали женщину, которая бросила коктейль Молотова в здание Кузьминского военкомата в Москве. Огонь охватил дверь, дальше распространиться не успел. Поджигательницей оказалась 62-летняя пенсионерка.
ТАСС / Михаил Сергеев