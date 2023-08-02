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2 августа, 07:12

Пенсионерка оказалась поджигательницей военкомата в Москве

Поджигательницей Кузьминского военкомата в Москве оказалась 62-летняя женщина

<p>Задержание пенсионерки за попытку поджечь Кузьминский военкомат в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55028" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержание пенсионерки за попытку поджечь Кузьминский военкомат в Москве. Обложка © t.me / SHOT

Поджигательницей Кузьминского военкомата в Москве оказалась 62-летняя пенсионерка. Об этом пишет SHOT и публикует фото её задержания.

У подозреваемой был с собой пакет, в котором она принесла к зданию ёмкость с горючим. Однако поджог не получился, обгорела лишь внешняя обшивка входной двери. Объяснять свой поступок женщина не стала. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", задержанной грозит до семи лет лишения свободы.

Выдал украинский акцент: Пенсионера с бутылками с горючим задержали возле военкомата в Москве

Выдал украинский акцент: Пенсионера с бутылками с горючим задержали возле военкомата в Москве

Напомним, накануне вечером полицейские задержали женщину, которая бросила коктейль Молотова в дверь Кузьминского военкомата в Москве. Огонь охватил дверь, дальше распространиться не успел.

Татьяна Миссуми
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