Пенсионерка оказалась поджигательницей военкомата в Москве
Поджигательницей Кузьминского военкомата в Москве оказалась 62-летняя женщина
Задержание пенсионерки за попытку поджечь Кузьминский военкомат в Москве. Обложка © t.me / SHOT
Поджигательницей Кузьминского военкомата в Москве оказалась 62-летняя пенсионерка. Об этом пишет SHOT и публикует фото её задержания.
У подозреваемой был с собой пакет, в котором она принесла к зданию ёмкость с горючим. Однако поджог не получился, обгорела лишь внешняя обшивка входной двери. Объяснять свой поступок женщина не стала. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", задержанной грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, накануне вечером полицейские задержали женщину, которая бросила коктейль Молотова в дверь Кузьминского военкомата в Москве. Огонь охватил дверь, дальше распространиться не успел.