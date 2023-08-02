Пенсионерка оказалась поджигательницей военкомата в Москве

Поджигательницей Кузьминского военкомата в Москве оказалась 62-летняя пенсионерка. Об этом пишет SHOT и публикует фото её задержания.

У подозреваемой был с собой пакет, в котором она принесла к зданию ёмкость с горючим. Однако поджог не получился, обгорела лишь внешняя обшивка входной двери. Объяснять свой поступок женщина не стала. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", задержанной грозит до семи лет лишения свободы.