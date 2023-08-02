Выдал украинский акцент: Пенсионера с бутылками с горючим задержали возле военкомата в Москве

В Москве возле Бутырского военкомата задержали 70-летнего пенсионера, у которого были бутылки с горючей жидкостью. Перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, Александр М. пришёл к зданию военкомата днём 1 августа с пакетом. В этот момент он параллельно говорил по телефону. Стоявшие рядом полицейские обратили внимание на мужчину и его собеседника из трубки, у которого они услышали украинский акцент. Тот просил включить камеру телефона.

В итоге мужчину задержали, в пакете у него оказались бутылки с горючей смесью. Пенсионер отказался объяснять полицейским, что он делал возле военкомата и с кем говорил по телефону.