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2 августа, 06:39

Выдал украинский акцент: Пенсионера с бутылками с горючим задержали возле военкомата в Москве

SHOT: В Москве возле военкомата задержали пожилого мужчину с бутылками с горючим

В Москве возле Бутырского военкомата задержали 70-летнего пенсионера, у которого были бутылки с горючей жидкостью. Перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, Александр М. пришёл к зданию военкомата днём 1 августа с пакетом. В этот момент он параллельно говорил по телефону. Стоявшие рядом полицейские обратили внимание на мужчину и его собеседника из трубки, у которого они услышали украинский акцент. Тот просил включить камеру телефона.

В итоге мужчину задержали, в пакете у него оказались бутылки с горючей смесью. Пенсионер отказался объяснять полицейским, что он делал возле военкомата и с кем говорил по телефону.

В Петербурге девушка попыталась поджечь военкомат, бросив бутылку с горючим

В Петербурге девушка попыталась поджечь военкомат, бросив бутылку с горючим

Это вторая за последние сутки попытка поджечь военный комиссариат в Москве. Напомним, накануне вечером полицейские также задержали женщину, которая бросила коктейль Молотова в дверь Кузьминского военкомата.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Никонов
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