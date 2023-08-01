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1 августа, 20:23

В Петербурге девушка попыталась поджечь военкомат, бросив бутылку с горючим

В Санкт-Петербурге за сутки совершили уже третью попытку поджога военкомата. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло вечером во вторник на Английском проспекте. Предположительно, девушка в платке бросила ко входу здания бутылку с зажигательной смесью. После этого она скрылась с места преступления. Сотрудники военкомата самостоятельно потушили огонь. В настоящее время полиция ведёт поиски виновницы.

Дебошир поджёг двери военкомата в Петербурге и пытался протаранить ворота на машине

Дебошир поджёг двери военкомата в Петербурге и пытался протаранить ворота на машине

Ранее Лайф писал, что очередной случай попытки поджога военкомата был зафиксирован в Омске. Там телефонные мошенники, угрожая кредитом, убедили 21-летнюю студентку поджечь здание банка, но на самом деле отправили её к военкомату.

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"МВД Медиа"

Юлия Коновалова
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