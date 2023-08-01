В Петербурге девушка попыталась поджечь военкомат, бросив бутылку с горючим

В Санкт-Петербурге за сутки совершили уже третью попытку поджога военкомата. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло вечером во вторник на Английском проспекте. Предположительно, девушка в платке бросила ко входу здания бутылку с зажигательной смесью. После этого она скрылась с места преступления. Сотрудники военкомата самостоятельно потушили огонь. В настоящее время полиция ведёт поиски виновницы.