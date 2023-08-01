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1 августа, 00:44

Дебошир поджёг двери военкомата в Петербурге и пытался протаранить ворота на машине

В Петербурге неизвестный поджёг военкомат и пытался протаранить ворота на машине

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина бросил как минимум два коктейля Молотова во входную дверь военкомата и попытался протаранить соседние ворота на автомобиле. Кадры произошедшего опубликовал телеграм-канал "Mash на Мойке".

Момент поджога неизвестным военкомата в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

Всё произошло на улице Чайковского. На кадрах видно, как мужчина закидывает дверь бутылками на глазах у толпы свидетелей. Кто-то даже попытался помешать неадеквату, но не слишком настойчиво, ведь тот вёл себя пугающе.

Очевидцы рассказывают, что после содеянного мужчина сел в старую "ладу" и начал таранить ворота соседнего дома. Через какое-то время дебошира задержали правоохранители.

Жительницу Подмосковья заставили поджечь военкомат, угрожая кредитом

Жительницу Подмосковья заставили поджечь военкомат, угрожая кредитом

Ранее очередной случай попытки поджога военкомата произошёл в Омске. Там телефонные мошенники, угрожая кредитом, убедили 21-летнюю студентку поджечь здание банка, но на самом деле отправили её к военкомату.

Обложка ©

t.me / "Mash на Мойке"

Анатолий Симоненко
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