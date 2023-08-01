Дебошир поджёг двери военкомата в Петербурге и пытался протаранить ворота на машине

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина бросил как минимум два коктейля Молотова во входную дверь военкомата и попытался протаранить соседние ворота на автомобиле. Кадры произошедшего опубликовал телеграм-канал "Mash на Мойке".

Момент поджога неизвестным военкомата в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

Всё произошло на улице Чайковского. На кадрах видно, как мужчина закидывает дверь бутылками на глазах у толпы свидетелей. Кто-то даже попытался помешать неадеквату, но не слишком настойчиво, ведь тот вёл себя пугающе.

Очевидцы рассказывают, что после содеянного мужчина сел в старую "ладу" и начал таранить ворота соседнего дома. Через какое-то время дебошира задержали правоохранители.