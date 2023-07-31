Жительницу Подмосковья заставили поджечь военкомат, угрожая кредитом

В подмосковном Можайске телефонные мошенники заставили 45-летнюю женщину поджечь военкомат на улице Фрунзе, чтобы на неё якобы не взяли кредит. О подробностях случившегося рассказал SHOT.

По данным телеграм-канала, сегодня утром аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что в военкомате будто бы находится мужчина, пытавшийся взять кредит на её имя. Решить проблему мошенники предложили необычным способом — облить стёкла здания жидкостью для розжига, чтобы выгнать злоумышленника оттуда.

В итоге доверчивая женщина подожгла военкомат, однако его сотрудники оперативно потушили возгорание. На жертву мошенников возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений". На месте преступления нашли четыре полулитровых бутылки с остатками горючей жидкости.