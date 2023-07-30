51-летняя учительница русского языка и литературы пыталась сжечь военкомат в Крыму
SHOT: В Крыму за попытку поджога военкомата задержали 51-летнюю женщину
Учительница русского языка пыталась поджечь военкомат в Крыму. Как сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, женщину задержали.
Всё произошло накануне вечером в Феодосии. 51-летняя педагог пришла к зданию комиссариата на Земской улице и швырнула в окно учреждения бутылку с зажигательной смесью. Но сил для того, чтобы попасть в цель, у женщины оказалось недостаточно, поэтому коктейль Молотова упал на землю и разбился. Пламя вспыхнуло, но уже вскоре потухло.
Диверсантку задержали сотрудники комиссариата. Как позже выяснилось, она преподаёт в школе русский язык и литературу. Сейчас с ней работают правоохранители.
ТАСС / Андрей Рубцов