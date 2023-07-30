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30 июля, 13:18

51-летняя учительница русского языка и литературы пыталась сжечь военкомат в Крыму

SHOT: В Крыму за попытку поджога военкомата задержали 51-летнюю женщину

Учительница русского языка пыталась поджечь военкомат в Крыму. Как сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, женщину задержали.

Всё произошло накануне вечером в Феодосии. 51-летняя педагог пришла к зданию комиссариата на Земской улице и швырнула в окно учреждения бутылку с зажигательной смесью. Но сил для того, чтобы попасть в цель, у женщины оказалось недостаточно, поэтому коктейль Молотова упал на землю и разбился. Пламя вспыхнуло, но уже вскоре потухло.

Диверсантку задержали сотрудники комиссариата. Как позже выяснилось, она преподаёт в школе русский язык и литературу. Сейчас с ней работают правоохранители.

Неизвестный диверсант оставил на месте поджога на ж/д под Липецком икону и покрывало

Неизвестный диверсант оставил на месте поджога на ж/д под Липецком икону и покрывало

Ранее в городе Бердске Новосибирской области за попытку поджечь военкомат задержали 51-летнего мужчину.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Максим Плетнёв
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