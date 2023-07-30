51-летняя учительница русского языка и литературы пыталась сжечь военкомат в Крыму

Всё произошло накануне вечером в Феодосии. 51-летняя педагог пришла к зданию комиссариата на Земской улице и швырнула в окно учреждения бутылку с зажигательной смесью. Но сил для того, чтобы попасть в цель, у женщины оказалось недостаточно, поэтому коктейль Молотова упал на землю и разбился. Пламя вспыхнуло, но уже вскоре потухло.