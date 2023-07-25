Неизвестный диверсант оставил на месте поджога на ж/д под Липецком икону и покрывало
Неизвестный с иконой и покрывалом устроил диверсию на ж/д в Липецкой области
Неизвестный с иконой и покрывалом устроил диверсию на железной дороге в Липецкой области. Злоумышленник поджёг релейный шкаф и скрылся с места преступления, пишет телеграм-канал SHOT.
Порчу шкафа бесперебойной работы светофоров на перегоне Сенцово – Липецк заметил местный электромеханик. Приехавшие на место экстренные службы увидели следы поджога снизу и сверху оборудования, однако повреждений не было. При этом рядом лежали полулитровая пластиковая бутылка, икона, покрывало, чёрная перчатка и пачка из-под сигарет.
Инцидент никак не повлиял на движение поездов. Теперь диверсанта разыскивают правоохранители. Против него возбуждено дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".
Ранее сообщалось, что неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Санкт-Петербурге. Преступники сожгли релейный шкаф и пытались поджечь батарейный. Теперь их разыскивает полиция.
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