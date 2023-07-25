Неизвестный диверсант оставил на месте поджога на ж/д под Липецком икону и покрывало

Неизвестный с иконой и покрывалом устроил диверсию на железной дороге в Липецкой области. Злоумышленник поджёг релейный шкаф и скрылся с места преступления, пишет телеграм-канал SHOT.

Порчу шкафа бесперебойной работы светофоров на перегоне Сенцово – Липецк заметил местный электромеханик. Приехавшие на место экстренные службы увидели следы поджога снизу и сверху оборудования, однако повреждений не было. При этом рядом лежали полулитровая пластиковая бутылка, икона, покрывало, чёрная перчатка и пачка из-под сигарет.

Инцидент никак не повлиял на движение поездов. Теперь диверсанта разыскивают правоохранители. Против него возбуждено дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".