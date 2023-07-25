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25 июля, 07:47

Неизвестный диверсант оставил на месте поджога на ж/д под Липецком икону и покрывало

Неизвестный с иконой и покрывалом устроил диверсию на ж/д в Липецкой области

Неизвестный с иконой и покрывалом устроил диверсию на железной дороге в Липецкой области. Злоумышленник поджёг релейный шкаф и скрылся с места преступления, пишет телеграм-канал SHOT.

Порчу шкафа бесперебойной работы светофоров на перегоне Сенцово – Липецк заметил местный электромеханик. Приехавшие на место экстренные службы увидели следы поджога снизу и сверху оборудования, однако повреждений не было. При этом рядом лежали полулитровая пластиковая бутылка, икона, покрывало, чёрная перчатка и пачка из-под сигарет.

Житель Удмуртии устроил диверсию на ж/д и не получил за неё деньги, зато получит срок

Житель Удмуртии устроил диверсию на ж/д и не получил за неё деньги, зато получит срок

Инцидент никак не повлиял на движение поездов. Теперь диверсанта разыскивают правоохранители. Против него возбуждено дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Санкт-Петербурге. Преступники сожгли релейный шкаф и пытались поджечь батарейный. Теперь их разыскивает полиция.

Диверсанты подожгли релейные шкафы на ж/д путях под Кировом, но попались в тот же день

Диверсанты подожгли релейные шкафы на ж/д путях под Кировом, но попались в тот же день

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Unsplash

Иван Косицын
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