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14 июля, 04:17

Диверсанты подожгли релейные шкафы на ж/д путях под Кировом, но попались в тот же день

SHOT: В Кирове задержали диверсантов, устроивших поджог релейных шкафов на ж/д путях

<p>Задержанные диверсанты, которые подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/shot_shot/54106" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Задержанные диверсанты, которые подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области. Обложка © t.me / SHOT

Полиция задержала двоих диверсантов, устроивших поджог релейных шкафов на железной дороге в Кировской области. По данным телеграм-канала SHOT, за преступление им заплатили по 15 тысяч рублей.

Всё произошло вчера около 11 часов утра. Сожжённый релейный шкаф на 954-м километре перегона Киров – Чухломинский, внутри которого частично обгорела проводка, увидел электромеханик. Данное оборудование отвечало за регулировку скорости движения поездов и их остановку, а также за расстояние до конца участка.

Другой сожжёный релейный шкаф нашли неподалёку от первого — он выгорел полностью. Однако он не был подключён к системе и на движение поездов не повлиял. На месте преступления полицейскими были обнаружены следы от тряпок и краски, перчатки и две крышки со следами легковоспламеняющейся жидкости.

Диверсанты были задержаны спустя шесть часов после преступления. По данным канала, ими оказались ранее судимые за угон авто и кражу безработные — 18-летний Дмитрий Е. и 26-летний Валерий Ш. Действовали они по заказу и за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Теперь им грозит тюремный срок.

Во Владимирской области 18-летний диверсант сжёг релейные шкафы и попался спустя 4 дня

Во Владимирской области 18-летний диверсант сжёг релейные шкафы и попался спустя 4 дня

Ранее Лайф рассказывал, что два подростка подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в Ульяновской области, вербовщики заплатили детям за диверсию 15 тысяч рублей. Каждому теперь грозит до пяти лет колонии.

Оксана Попова
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