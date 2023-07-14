Диверсанты подожгли релейные шкафы на ж/д путях под Кировом, но попались в тот же день

Полиция задержала двоих диверсантов, устроивших поджог релейных шкафов на железной дороге в Кировской области. По данным телеграм-канала SHOT, за преступление им заплатили по 15 тысяч рублей.

Всё произошло вчера около 11 часов утра. Сожжённый релейный шкаф на 954-м километре перегона Киров – Чухломинский, внутри которого частично обгорела проводка, увидел электромеханик. Данное оборудование отвечало за регулировку скорости движения поездов и их остановку, а также за расстояние до конца участка.

Другой сожжёный релейный шкаф нашли неподалёку от первого — он выгорел полностью. Однако он не был подключён к системе и на движение поездов не повлиял. На месте преступления полицейскими были обнаружены следы от тряпок и краски, перчатки и две крышки со следами легковоспламеняющейся жидкости.

Диверсанты были задержаны спустя шесть часов после преступления. По данным канала, ими оказались ранее судимые за угон авто и кражу безработные — 18-летний Дмитрий Е. и 26-летний Валерий Ш. Действовали они по заказу и за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Теперь им грозит тюремный срок.