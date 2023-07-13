Во Владимирской области 18-летний диверсант сжёг релейные шкафы и попался спустя 4 дня

На ближайшей железнодорожной станции к селу Балакирево Александровского района 18-летний парень 8 июля поджёг два релейных и один батарейный шкаф. Оборудование в результате сгорело полностью. Поймать диверсанта удалось спустя четыре дня. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", по которой парню грозит до пяти лет колонии. В настоящий момент правоохранители устанавливают, зачем он устроил диверсию и кто его куратор.