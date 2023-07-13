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13 июля, 06:22

Во Владимирской области 18-летний диверсант сжёг релейные шкафы и попался спустя 4 дня

Под Владимиром поймали 18-летнего диверсанта, уничтожившего оборудование на ж/д

Правоохранители задержали во Владимирской области молодого парня, устроившего диверсию рядом с железнодорожными путями. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

На ближайшей железнодорожной станции к селу Балакирево Александровского района 18-летний парень 8 июля поджёг два релейных и один батарейный шкаф. Оборудование в результате сгорело полностью. Поймать диверсанта удалось спустя четыре дня. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", по которой парню грозит до пяти лет колонии. В настоящий момент правоохранители устанавливают, зачем он устроил диверсию и кто его куратор.

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Ранее в Смоленской области предотвратили диверсию на железной дороге. На перегоне Ракитная – Гусино нашли пакеты с взрывчатым веществом по 100 граммов в каждом и вышибной патрон, вероятно, от миномётной мины.

Обложка ©

Freepik / ilovehz

Светлана Оперук
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