Незнакомец из Сети подбил двух подростков на "выгодную" ж/д диверсию, теперь им грозит колония

Два подростка подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в Ульяновской области, вербовщики заплатили детям за диверсию 15 тысяч рублей. Каждому теперь грозит до пяти лет колонии.

SHOT сообщает, что 17-летний третьекурсник местного электромеханического колледжа и 14-летний школьник общались в соцсетях с незнакомцем, который предложил им деньги за диверсию. Два доллара на горючее он перевёл детям в криптовалюте, а за поджог пообещал 15 тысяч рублей.

7 июля подростки отправились на перегон Ульяновск-3 – Лаишевка в Засвияжском районе и подожгли релейный шкаф. Ни к каким последствиям это не привело, а вот ребят полицейские поймали. Теперь им предстоит ответить за содеянное по закону.