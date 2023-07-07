ФСБ задержала в Симферополе украинского агента, подорвавшего ж/д пути в Крыму

Силовики задержали в Симферополе агента украинской военной разведки, совершившего в феврале подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма. Им оказался россиянин 1998 года рождения, заявили в ФСБ РФ.

"ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб", — отметили в ведомстве.

В ФСБ указали, что житель Симферополя после начала СВО в феврале 2022-го выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым. По заданию кураторов злоумышленник 23 февраля подорвал железнодорожное полотно на перегоне Чистенькое – Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма самодельным взрывным устройством, переданным ему через тайник.

Задержанный уже дал признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами и совершении диверсионно-террористического акта, сейчас он находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело о диверсии. Также выясняется, не причастен ли молодой человек к другим преступлениям.