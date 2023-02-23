В Крыму завершили ремонт полотна и восстановили движение поездов

В Крыму завершены восстановительные работы на месте повреждения железнодорожного полотна в селе Почтовое. Движение поездов уже восстановлено. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

"Ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь — Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", — сказал он журналистам.

Таким образом, на ликвидацию последствий аварии ушло всего несколько часов. Какова причина повреждения путей, местные власти не сообщали.