"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 20:11

В Крыму завершили ремонт полотна и восстановили движение поездов

В Крыму завершены восстановительные работы на месте повреждения железнодорожного полотна в селе Почтовое. Движение поездов уже восстановлено. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

"Ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь — Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", — сказал он журналистам.

Таким образом, на ликвидацию последствий аварии ушло всего несколько часов. Какова причина повреждения путей, местные власти не сообщали.

ФСБ взяла с поличным очередного диверсанта, который хотел подорвать ж/д пути

ФСБ взяла с поличным очередного диверсанта, который хотел подорвать ж/д пути

Напомним, сегодня в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что в 19:55 поступило сообщение о повреждении полотна в Бахчисарайском районе в селе Почтовое. В результате было остановлено движение электричек и поездов. Туда сразу были направлены ремонтные бригады.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров