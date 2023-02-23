В Крыму завершили ремонт полотна и восстановили движение поездов
В Крыму завершены восстановительные работы на месте повреждения железнодорожного полотна в селе Почтовое. Движение поездов уже восстановлено. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.
"Ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь — Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", — сказал он журналистам.
Таким образом, на ликвидацию последствий аварии ушло всего несколько часов. Какова причина повреждения путей, местные власти не сообщали.
Напомним, сегодня в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что в 19:55 поступило сообщение о повреждении полотна в Бахчисарайском районе в селе Почтовое. В результате было остановлено движение электричек и поездов. Туда сразу были направлены ремонтные бригады.
Агентство "Москва" / Денис Гришкин