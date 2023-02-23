В Крыму из-за повреждения полотна приостановлено движение поездов
В Крыму из-за повреждения железнодорожного полотна в селе Почтовое приостановлено движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.
"23 февраля 2023 года в 19:55 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов", — рассказали в ведомстве.
К месту ЧП отправлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа республиканского главка МЧС. Также задействована ремонтная бригада на железнодорожном транспорте. О причинах произошедшего не сообщается. Организованы автобусы для транспортировки пассажиров в Симферополь. Как ожидается, ремонтные работы будут завершены за несколько часов.
Напомним, ранее в России вынесли приговор по первому с начала спецоперации делу о диверсии. Белгородский суд приговорил к трём с половиной годам колонии двух человек, которые планировали разрушить участок железной дороги перед следованием поезда.
Агентство "Москва"