Готовящие диверсию в Белгородской области получили по 3,5 года колонии

Впервые в России суд вынес приговор по уголовному делу по статье "Диверсия", возбужденному после начала СВО. Теперь двое обвиняемых в подготовке диверсии в Белгородской области ближайшие 3,5 года проведут в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Приговором Белгородского областного суда Зеленин и Турьянский признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев каждому с отбыванием в колонии строгого режима", — приводит ТАСС сообщение.

Преступники планировали разрушить участок железной дороги в районе посёлка Томаровка Яковлевского района перед следованием поезда, что привело бы к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники и жертвам среди военнослужащих. Они хотели снять всё на камеру и выложить в Сети. Кроме того, диверсанты направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих Российской армии, принимавших участие в спецоперации.

Диверсия планировалась в интересах националистических подразделений ВСУ. Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).