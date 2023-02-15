Украинец совершал диверсии в Подмосковье из страха за взятую СБУ в заложники дочь

Задержанный в Подмосковье украинский диверсант согласился выполнять приказы СБУ, потому что его дочери угрожали расправой. ФСБ показала кадры его задержания и допроса.

Задержание и допрос украинского диверсанта в Подмосковье. Видео © ФСБ РФ

"В ноябре 2022 года решил поехать заработать деньги в Польшу, был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ. Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице", — сообщил он.

По его словам, во время своего общения с дочерью по видеосвязи он видел рядом с ней двух сотрудников СБУ. По их требованию мужчина отправился в Латвию и там дополнительно прошёл проверку на детекторе лжи. Затем приехал в Россию, чтобы получить российское гражданство и трудоустроиться. Задержанный сознался, что по заданию СБУ должен был поджигать релейные шкафы.

"За время, которое я нахожусь на территории РФ, я совершил два поджога, которые заснял и отправил видеоотчёт сотрудникам СБУ", — сказал допрашиваемый.