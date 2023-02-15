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15 февраля, 11:11
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ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, присланного при поддержке Польши и Латвии

В Московской области задержан агент Службы безопасности Украины. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, к его вербовке и пересылке в РФ имели отношение в том числе и спецслужбы Польши и Латвии.

"Задержан гражданин Украины 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию СБУ двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги", — говорится в сообщении ЦОС.

Там уточнили, что диверсант был завербован сотрудниками СБУ в польском городе Быдгощ при участии местных специальных служб. При этом его подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики.

По данным ФСБ, в конце ноября прошлого года для осуществления террористической деятельности его направили под видом беженца из Латвии в РФ с целью легализации и получения российского гражданства.

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Ранее в ФСБ предупредили, что иностранные спецслужбы рассылают россиянам письма с целью выведать информацию и узнать данные о специальной военной операции и бойцах Вооружённых сил РФ. Для этого используются адреса электронной почты, схожие с доменными именами федеральных органов исполнительной власти.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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