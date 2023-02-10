ФСБ предупредила о рассылке иностранными спецслужбами писем для сбора данных о ВС РФ

Иностранные спецслужбы рассылают россиянам письма, чтобы выведать информацию и узнать данные о специальной военной операции и бойцах Вооружённых сил РФ. Об этом информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения Российскими вооружёнными силами специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие", — говорится в сообщении ЦОС.

Для этого они используют адреса электронной почты, схожие с доменными именами федеральных органов исполнительной власти. Электронные письма поступают в различные учреждения и организации. Сообщения содержат приложения псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений в отношении участников СВО, о мобилизованных гражданах и о лицах, въехавших в Россию с территории Украины, а также иных данных.