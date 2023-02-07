ФСБ задержала в Москве и Красноярске членов ячейки, вербовавшей боевиков в Сирию

ФСБ совместно с МВД задержали четырёх членов ячейки террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"* в Москве и Красноярске. Главари и рядовые участники ячейки вербовали боевиков в Сирию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

"Установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывы к совершению преступлений террористического характера", — рассказали в спецслужбе.

А ранее Федеральная служба безопасности РФ пресекла в Крыму деятельность ячейки "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*, которую координировали с Украины. По данным спецслужбы, задержанные вели "целенаправленную работу по распространению террористической идеологии" и вербовали в свои ряды жителей страны.