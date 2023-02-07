Доктор Мясников рассказал о противовоспалительных свойствах кофе, пива и вина

Мясо, чипсы и сладкая газировка провоцируют воспалительные реакции в организме, что, в свою очередь, может приводить к серьёзным патологиям, в том числе к аневризме аорты. Об этом предупредил подписчиков своего телеграм-канала известный врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, именно воспаление играет определяющую роль при развитии многих болезней, в частности атеросклероза и аневризмы аорты, которая встречается у 4–8% обследованных людей. Усугубить состояние пациента при этом может его рацион, включающий некоторые виды продуктов.

"Продукты, усиливающие воспаление, — это мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы, сладкая газировка. Повышенное потребление соли повышает риск аневризмы у мужчин, даже без артериальной гипертонии", — предупредил доктор Мясников.