Доктор Мясников рассказал о противовоспалительных свойствах кофе, пива и вина
Врач Александр Мясников: Мясо, чипсы и сладкая газировка провоцируют воспалительные процессы
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Мясо, чипсы и сладкая газировка провоцируют воспалительные реакции в организме, что, в свою очередь, может приводить к серьёзным патологиям, в том числе к аневризме аорты. Об этом предупредил подписчиков своего телеграм-канала известный врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, именно воспаление играет определяющую роль при развитии многих болезней, в частности атеросклероза и аневризмы аорты, которая встречается у 4–8% обследованных людей. Усугубить состояние пациента при этом может его рацион, включающий некоторые виды продуктов.
"Продукты, усиливающие воспаление, — это мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы, сладкая газировка. Повышенное потребление соли повышает риск аневризмы у мужчин, даже без артериальной гипертонии", — предупредил доктор Мясников.
Кроме того, врач перечислил продукты с обратным — противовоспалительным — действием. В этот список Мясников включил не только фрукты, овощи и цельные зёрна или хлопья на завтрак, но и нежирный сыр, чай, кофе, орехи и даже пиво и вино.
А ранее доктор Мясников назвал неожиданную причину ночных кошмаров. По его словам, приём различных лекарств от гипертонии может стать причиной плохих снов. А Лайф, в свою очередь, писал о необычных свойствах виагры. Оказывается, препарат способен не только повышать потенцию, но и снижать на 25% риск смерти.