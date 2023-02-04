Доктор Мясников объяснил, когда узлы на щитовидке — это повод для паники

Щитовидная железа — важный орган, в котором вырабатываются гормоны, необходимые для правильной работы организма. Многие люди при осмотре щитовидки на УЗИ узнают о наличии узлов на ней и поддаются панике. Насколько это серьёзно и что делать в случае их образования, рассказал в эфире телеканала "Россия-1" телеведущий и врач Александр Мясников.

Как известно, образования на УЗИ находят довольно часто — в 40–45% случаев. По словам врача, если узел обнаружили и у вас, то паниковать не нужно. Вместо этого стоит сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ), регулирующий функцию данного органа. Если показатели понижены, то можно расслабиться: значит, гормоны щитовидной железы Т3 и Т4 вырабатываются в норме, поэтому рака не будет. Однако если цифры превышены, то гормонов не хватает.

"Если же ТТГ повышен, значит, гормонов не хватает, узел, скорее всего, "холодный", не функционирующий. Именно эти узлы и могут быть злокачественными. Чем ТТГ ниже, тем лучше", — сказал Мясников.

В случае повышенного уровня ТТГ стоит сделать пункцию узлов, если они больше одного сантиметра. Лишь после проведения всех анализов станет ясно, есть ли причины для беспокойства, сказал врач.

"Только 5% всех узлов — это опухоль. Другое дело, что это, как правило, доброкачественная опухоль. Сегодня почти все разновидности рака щитовидной железы, кроме одной, лечатся. От них не умирают", — резюмировал Мясников.