Онколог раскрыл, как самостоятельно определить рак

Можно ли без помощи врача определить, что у вас рак? Это легко сделать, проанализировав симптомы, рассказал руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ "Коммунарка" столичного Департамента здравоохранения врач-онколог Михаил Федянин во Всемирный день борьбы с раком.

"Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях визуальных локализаций. К примеру, молочные железы, яички, кожные покровы, слизистая ротовой полости", — приводит его слова РИА "Новости".

Однако всё же стоит проходить регулярные обследования, ведь признаки болезни могут появиться при возникших осложнениях, когда опухоль вышла за пределы первой стадии, отметил врач. При этом бить тревогу стоит уже при необъяснимом снижении веса, гемоглобина и быстрой утомляемости, нарушении пищеварения, кашле и одышке.

Кроме того, среди симптомов, которые нельзя игнорировать: болевой синдром, наличие дополнительных образований в мягких тканях, в брюшной полости и патологические кровянистые выделения. Если заметили что-то из вышеперечисленного, необходимо обратиться к терапевту и пройти обследование.

Вместе с тем врач подчеркнул, что в некоторых случаях онкология не появится без причины. Например, при меланоме этиологическим фактором стало облучение кожи солнечным светом, при раке лёгкого — курение, при гепатоцеллюлярном раке — вирусный гепатит.