Рак, мутации, гибель клеток: Любительницы гель-лака оказались под угрозой

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что излучающие ультрафиолет лампы для маникюра могут приводить к гибели клеток в организме человека и мутациям, вызывающим рак. Об этом сообщает PHYS ORG.

Исследователи уточняют, что приспособления используют ультрафиолетовый свет с диапазоном длин волн в 340–395 нм для обработки химических веществ в гель-лаках. Оказалось, что при таком воздействие за 20-минутный сеанс погибает 20–30% клеток, а при трёх последовательных сеансах — 65–75% клеток. В эксперименте использовали три разные клеточные линии: кератиноциты кожи взрослого человека, фибробласты крайней плоти человека и эмбриональные фиброблаты мыши.

Кроме того, облучение ультрафиолетом вызвало повреждение митохондрий и ДНК в оставшихся в клетках, что привело к мутациям, которые возникают при раке кожи. При этом учёные подчёркивают, что необходимо провести долгосрочное эпидемиологическое исследование, прежде чем можно будет окончательно говорить о вреде таких устройств.