Монеточку предложили признать иноагентом и изъять у неё квартиру в Москве

Певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) необходимо внести в реестр иностранных агентов после того, как она выкрикивала проукраинские лозунги со сцены в Литве. С такой инициативой к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Копия его письма оказалась в распоряжении Лайфа.

Обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой признать Монеточку иноагентом. Фото © LIFE

Общественники указали, что поведение Монеточки, которая давно покинула страну и публично высказывает несогласие с проводимой РФ политикой, демонстрирует признаки правонарушения по статье о дискредитации ВС России.

"Просим при наличии оснований <...> привлечь последнюю к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ; рассмотреть вопрос о признании Е.А. Гырдымовой иноагентом", — говорится в письме.

В беседе с Лайфом Виталий Бородин рассказал, что считает необходимым не только признать певицу Монеточку иностранным агентом, но и изъять у неё квартиру, которую она собирается продавать. По его словам, недвижимость таких граждан следует передать в пользование российского государства.

"Нужно изымать у данных граждан на территории Российской Федерации недвижимость. Я знаю, что Гырдымова продаёт квартиру в Москве, и я считаю, что нужно эту квартиру у неё изъять и поддержать наших российских военных. Я думаю, это будет правильно", — сказал он.

Бородин выразил уверенность, что в ближайшее время Монеточка понесёт наказание. По его мнению, уже пора переходить к реальным действиям, то есть не только вносить сбежавших из России публичных людей в списки иностранных агентов, а "наказывать их рублём", поскольку они являются предателями Родины. Бородин подчеркнул, что такие артисты жили в РФ, страна их сделала популярными и дала возможность зарабатывать деньги.

"И в какой-то момент, а именно в сегодняшний момент, эти люди начинают продавать нашу страну, но они должны понимать, что они продали не только нашу страну, но и свою душу", — отметил он.