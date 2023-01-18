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18 января, 15:06

Трэш-подруга Паши Техника попала в реанимацию, рухнув с высоты восьмого этажа

Блогерша Максимовская попала в больницу после падения с восьмого этажа в Москве

Блогерша Юлия Максимовская, пытавшаяся в прошлом году пройти с ножом в ресторан "Вкусно – и точка" под транквилизаторами, упала в Москве с восьмого этажа. Об этом сообщил Лайфу источник.

Девушку после падения госпитализировали в реанимацию. По словам её адвоката, сейчас блогерша находится в больнице, но ничего серьёзного с ней не случилось: врачи диагностировали лишь перелом ноги.

Протрезвевшая блогерша Максимовская объяснила выходку с ножом "состоянием аффекта"

Протрезвевшая блогерша Максимовская объяснила выходку с ножом "состоянием аффекта"

Напомним, в ноябре 2022 года в Москве задержали блогершу Юлию Максимовскую после её попытки с ножом попасть в один из ресторанов "Вкусно – и точка". Девушке грозит до семи лет тюрьмы и до года исправительных работ. В отношении блогерши завели два уголовных дела за хулиганство и оскорбление представителя власти.

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Светлана Оперук

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