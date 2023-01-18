Трэш-подруга Паши Техника попала в реанимацию, рухнув с высоты восьмого этажа

Блогерша Юлия Максимовская, пытавшаяся в прошлом году пройти с ножом в ресторан "Вкусно – и точка" под транквилизаторами, упала в Москве с восьмого этажа. Об этом сообщил Лайфу источник.

Девушку после падения госпитализировали в реанимацию. По словам её адвоката, сейчас блогерша находится в больнице, но ничего серьёзного с ней не случилось: врачи диагностировали лишь перелом ноги.