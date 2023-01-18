Правительство не поддержало законопроект о выходном 31 декабря

Правительство РФ не поддержало законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе. Отзыв кабмина размещён в думской электронной базе.

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Напомним, дискуссии о том, чтобы сделать 31 декабря выходным на постоянной основе, ведутся уже давно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что этот вопрос должна решать Госдума. Кстати, в 2023 году 31 декабря выпадет на воскресенье.