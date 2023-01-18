"Слабый" сильный пол": Врач объяснила, почему мужчины начинают "умирать" при температуре 37,7

Стрессоустойчивость или же действие гормонов и наличие в организме антител может повлиять на то, как по-разному переносят заболевания мужчины и женщины. В беседе с РИА ФАН врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая объяснила, почему представители сильного пола начинают "умирать" при температуре около 37,7.

"Этот "слабый" сильный пол… Мужчин с песочницы учат быть сильными и независимыми. "Не ной, не жалуйся, решай свои проблемы сам". Вот с такими лозунгами выросло не одно поколение мужчин. Рекомендую дамам внимательно прислушаться к стону "самого больного в мире Карлсона" с температурой 37,2 °C, потому что ему, вероятно, и правда худо", — отметила Толстая.

По словам врача, повлиять на переносимость заболеваний может уровень стрессоустойчивости человека, который у мужчин ниже, ведь они считают, что способны решить любую проблему, и поддаются панике, если что-то начинает идти не по плану. Ещё одним фактором "умирания" при не самой высокой температуре могут быть отношения в семье, ведь если мужчина доверяет своей супруге, то он всегда уверен, что именно она возьмёт лечение под свой контроль. Важно и то, что целый ряд представителей сильного пола имеет "особое" отношение к разным способам лечения. Кто-то предпочитает народные средства типа бани и водки, кто-то же пьёт чай с имбирём и упускает драгоценное время, которое можно было бы потратить на приём лекарств. Некоторые и вовсе не будут покупать препараты, пока не закончится их старая аптечка, несмотря на истекший срок годности.

Из-за действия гормонов и целого ряда сопутствующих заболеваний у мужчин может быть ниже уровень выработки антител, а вероятность осложнений при заболеваниях может стать выше, так как они начинают игнорировать простуду и переносят её на ногах. Кроме того, сильный пол тяжелее переносит температуру 37,0–37,9 °C, потому что изначально она на полградуса ниже, нежели у женщин. Также у мужчин наблюдается большее количество потовых желёз и высокая площадь испарения, что приводит к более частым головным болям и болям в шее при ОРЗ.

"Он руку поднять не может от слабости и мокрый как мышь. Ходит по стеночке и стонет. Он не врёт, ему правда плохо. Женщина имеет более развитую иммунную систему, большое количество лимфоцитов. Так природа придумала, чтобы увеличить жизнеспособность женщины и плода. Именно поэтому женщины выздоравливают от простуды быстрее", — добавила Толстая.