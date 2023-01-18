В Приморье медведь-шатун напал на лыжника

Медведь напал на жителя Приморского края. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Партизанского округа.

Инцидент произошёл в городе Партизанске. Мужчина вышел на лыжную прогулку и даже не успел зайти глубоко в лесной массив, как вдруг на него напал хищник. С рваными ранами головы, рук и ног он был доставлен в больницу, медведь же скрылся.

Как рассказал пострадавший, нападение произошло возле частного сектора, рядом с которым есть лес. Оттуда ему, травмированному, удалось самостоятельно добраться до дома. Там мужчине вызвали скорую.