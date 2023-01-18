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18 января, 07:55

Белый медведь задрал женщину и подростка в посёлке на Аляске

KTUU-TV: На Аляске белый медведь пробрался в посёлок и убил двух человек

На западе Аляски в поселении Уэльс два человека погибли после того, как на их территорию пробрался белый медведь. Об этом сообщает телеканал KTUU-TV.

В поселении зверь начал преследовать местных жителей, напав на женщину и подростка, которые погибли от полученных травм. Позднее медведя убил местный житель. При этом, как именно зверь смог пробраться в поселение, пока не известно.

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Shutterstock

Артур Белкин

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