Белый медведь задрал женщину и подростка в посёлке на Аляске

На западе Аляски в поселении Уэльс два человека погибли после того, как на их территорию пробрался белый медведь. Об этом сообщает телеканал KTUU-TV.

В поселении зверь начал преследовать местных жителей, напав на женщину и подростка, которые погибли от полученных травм. Позднее медведя убил местный житель. При этом, как именно зверь смог пробраться в поселение, пока не известно.