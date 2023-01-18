Белый медведь задрал женщину и подростка в посёлке на Аляске
KTUU-TV: На Аляске белый медведь пробрался в посёлок и убил двух человек
На западе Аляски в поселении Уэльс два человека погибли после того, как на их территорию пробрался белый медведь. Об этом сообщает телеканал KTUU-TV.
В поселении зверь начал преследовать местных жителей, напав на женщину и подростка, которые погибли от полученных травм. Позднее медведя убил местный житель. При этом, как именно зверь смог пробраться в поселение, пока не известно.
Ранее Лайф рассказывал, что в пригороде Петропавловска-Камчатского медведь-шатун загнал на дерево двух женщин, доставать которых пришлось спасателям.
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