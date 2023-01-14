На Камчатке медведь-шатун загнал двух женщин на дерево

В пригороде Петропавловска-Камчатского возле озера Синичкино объявился медведь-шатун. Он уже успел загнать двух местных жительниц на дерево, рассказали в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Когда медведь ушёл, женщины попытались спуститься, но не смогли. Им на помощь пришли спасатели. Медведя-шатуна теперь выслеживают охотоведы. Местных жителей просят пока быть осторожными.

"Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида относитесь к нему как грозному и мощному хищнику с непредсказуемым поведением", — призвали в МЧС.