На Камчатке медведь-шатун загнал двух женщин на дерево
В пригороде Петропавловска-Камчатского возле озера Синичкино объявился медведь-шатун. Он уже успел загнать двух местных жительниц на дерево, рассказали в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Когда медведь ушёл, женщины попытались спуститься, но не смогли. Им на помощь пришли спасатели. Медведя-шатуна теперь выслеживают охотоведы. Местных жителей просят пока быть осторожными.
"Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида относитесь к нему как грозному и мощному хищнику с непредсказуемым поведением", — призвали в МЧС.
Ранее Лайф рассказал, как изгнанный с итальянского горнолыжного курорта в Роккаразо за кражу печенья медведь преодолел 150 км ради того, чтобы вновь раздобыть любимое мучное блюдо.
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