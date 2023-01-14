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14 января, 03:48

Россиянам рассказали, где безопаснее для здоровья держать телефон

Эксперт Никандров: Телефоны лучше не держать в карманах брюк или около сердца

В некоторых случаях лучше держать мобильный телефон подальше от тела. Об этом рассказал директор департамента "Телеком" компании "Т1 Интеграция" Андрей Никандров. Он напомнил, что смартфоны, как и любое абонентское оборудование во всех странах, проходят проверку безопасности для здоровья. И всё же лучшее место для них — это сумка, считает специалист.

"Стоит избегать длительного близкого контакта телефона с органами репродукции и органами, в работе которых особенно важное значение имеют электрические импульсы: это головной мозг и сердечная мышца. Иными словами, лучше воздержаться от долгих бесед по телефону и не носить его в карманах", — рассказал Никандров агентству "Прайм".

Людям с кардиостимуляторами не рекомендуется носить телефон у тела, потому что из-за излучения гаджета возможны наводки на длинных электродах — и медицинский прибор может воспринять их как некорректную работу сердечной мышцы, внеся коррективы в ритм. А в карманах телефон испытывает повышенные нагрузки и вообще может взорваться. Также эксперт посоветовал не перегревать устройство, особенно во время зарядки, иначе оно может вспыхнуть.

Также эксперт призвал не класть гаджет под одеяло или под подушку. И напоследок он рекомендовал не размещать его надолго на панели автомобиля, например, в качестве навигатора. Он, опять же, может перегреться и загореться.

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Ранее Лайф писал, что другой эксперт призвал перед сном класть телефон подальше от кровати. Он напомнил, что устройство излучает электромагнитное поле, поэтому смартфон может воздействовать на мозг.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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