Минобороны РФ опубликовало видео работы ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа. Там служат в том числе мобилизованные, а также трудятся работники заводов-изготовителей. Они приводят в порядок технику, которая поступает с передовой.

Работа ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа. Видео © Минобороны РФ

Обслуживание техники ведётся бесперебойно, круглосуточно в несколько смен. Специальные ремонтные пункты развёрнуты в полевых условиях, при этом соблюдаются все правила маскировки. А те машины, которые невозможно восстановить в полях, отправляются на капитальный ремонт.

Больше всего внимания уделяется технике войск, которые действуют далеко от ремонтных пунктов. Приоритетно ремонтируется вооружение, необходимое для выполнения боевых задач, и то, которое можно быстрее всего привести в боевую готовность. На опубликованном ведомством видео показан ремонт моторного отсека танка Т-80: снимаются винты, которые крепят его к газотурбинному двигателю, а потом краном достаётся силовая установка, которую нужно дообследовать.

Специалисты в основном используют мастерские на основе грузовиков "Урал", на которых транспортируется всё необходимое для "прикуривания" техники, продувания запчастей, сварки и так далее. В некоторых случаях технику загоняют в специальные производственные палатки с круглосуточным отоплением и освещением. Восстановленные машины стремятся возвращать на передовую в таком же состоянии, в котором они вышли с завода.

"Тут все машины приходят с передовой. Все имеют какие-то повреждения. Но не все повреждения технические. Где-то может быть пробоина, провода где-то могли перебить. Из-за этого неисправности", — рассказал командир ремонтного взвода Алексей.