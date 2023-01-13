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13 января, 02:25

Мобилизованные ударили по позициям ВСУ из обновлённых гаубиц "Мста"

Минобороны показало, как мобилизованные бьют по ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"

Российские мобилизованные военнослужащие показали успехи в нанесении ударов по замаскированным позициям и артиллерии Вооружённых сил Украины. Минобороны РФ опубликовало видео, как они используют модернизированные самоходные артиллерийские установки "Мста-СМ2".

Мобилизованные применяют САУ "Мста-СМ2" для ударов по позициям ВСУ. Видео @ Минобороны РФ

"В составе расчётов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации", — сообщили в Минобороны.

Как рассказал командир батареи с позывным "Кама", используются 152-миллиметровые снаряды с разными типами взрывателя, в зависимости от особенностей цели, в том числе осколочно-фугасные и световые. Последние применяются, если нужно подсветить определённый район для точного обнаружения диспозиции противника. Благодаря высокоточным боеприпасам, которые также применяют артиллеристы, удаётся наносить максимальный урон фортификационным сооружениям, бронетехнике, живой силе противника и бетонированным укреплениям.

"Мста-СМ2 позволяет применять цифровые электронные карты для ускорения ориентирования на местности, более оперативного и эффективного выполнения огневых задач.

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Ранее стало известно, что на Донецком направлении российские военнослужащие продолжили успешное наступление. В результате ВСУ за сутки потеряли убитыми до 70 бойцов.

Обложка ©

Минобороны РФ

Анатолий Симоненко

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