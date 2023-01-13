В Приморье решили вдвое реже летать на канадских самолётах

В Приморье вдвое сократили количество внутрирегионельных рейсов с участием самолётов DHC-6, которые производятся в Канаде. Это связано со сложностями с техподдержкой двигателей, которые возникли из-за санкций. Об этом рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщает ТАСС, на данный момент в собственности региона находятся три самолёта DHC-6, которые совершают рейсы по девяти направлениям: Терней — Амгу;

Терней — Единка;

Владивосток — Пластун;

Владивосток — Терней;

Владивосток — Кавалерово;

Владивосток — Дальнегорск;

Владивосток — Преображение;

Дальнегорск — Светлая;

Терней — Светлая.

"Сегодня существует ряд сложностей, связанных с антироссийскими санкциями, в том числе в осуществлении технической поддержки двигателей воздушных судов DHC-6 канадского производства, находящихся в собственности Приморского края", — пояснили в местном Минтрансе.

Для того, чтобы планомерно распределить моторесурсы этих самолётов в 2023 году, количество рейсов пришлось сократить вдвое. В Минтрансе региона подчеркнули, что власти работают над тем, чтобы найти зарубежную компанию, которая была бы достаточно компетентна в обслуживании двигателей этой модели самолётов. Предполагается, что комфортная и привычная для местных жителей программа полётов будет возвращена в 2024 году. Параллельно Минтранс работает над тем, чтобы заменить самолёты на указанных маршрутах отечественными вертолётами.