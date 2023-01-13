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13 января, 01:58

В Приморье решили вдвое реже летать на канадских самолётах

В Приморье вдвое сократили число местных рейсов на самолётах DHC-6

<p>Самолёт DHC-6. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Canada_DHC-6_Twin_Otter#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Plane_arrival_at_Barra_Airport.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>\ Sue Jackson</p>

Самолёт DHC-6. Фото © Wikipedia \ Sue Jackson

В Приморье вдвое сократили количество внутрирегионельных рейсов с участием самолётов DHC-6, которые производятся в Канаде. Это связано со сложностями с техподдержкой двигателей, которые возникли из-за санкций. Об этом рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщает ТАСС, на данный момент в собственности региона находятся три самолёта DHC-6, которые совершают рейсы по девяти направлениям:

  • Терней — Амгу;
  • Терней — Единка;
  • Владивосток — Пластун;
  • Владивосток — Терней;
  • Владивосток — Кавалерово;
  • Владивосток — Дальнегорск;
  • Владивосток — Преображение;
  • Дальнегорск — Светлая;
  • Терней — Светлая.

"Сегодня существует ряд сложностей, связанных с антироссийскими санкциями, в том числе в осуществлении технической поддержки двигателей воздушных судов DHC-6 канадского производства, находящихся в собственности Приморского края", — пояснили в местном Минтрансе.

Для того, чтобы планомерно распределить моторесурсы этих самолётов в 2023 году, количество рейсов пришлось сократить вдвое. В Минтрансе региона подчеркнули, что власти работают над тем, чтобы найти зарубежную компанию, которая была бы достаточно компетентна в обслуживании двигателей этой модели самолётов. Предполагается, что комфортная и привычная для местных жителей программа полётов будет возвращена в 2024 году. Параллельно Минтранс работает над тем, чтобы заменить самолёты на указанных маршрутах отечественными вертолётами.

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