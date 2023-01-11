"Дурака валяете": Путин отчитал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолёты
Путин отчитал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолёты
Российский лидер Владимир Путин назвал очень долгой работу с обеспечением заказов на воздушные суда на 2023 год и поручил главе Минпромторга Денису Мантурову закончить её за месяц "и не позже". Задача была поставлена на совещании с членами правительства.
Путин раскритиковал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолёты. Видео © LIFE
Глава государства объяснил, что данная работа идёт крайне долго, это замедляет трудовой процесс на предприятиях. По словам президента, из-за отсутствия контрактов у компаний нет понимания того, что им нужно сделать. Мантуров пообещал Путину закончить всю необходимую работу в ближайшее время, но российский лидер потребовал этот процесс ускорить и сделать всё за один месяц.
"Что вы в самом деле дурака-то валяете? Контрактов нет. А у вас всё свёрстано <…> Я вас прошу: в течение месяца должно быть всё сделано. О чём мы говорим? Не понимаем, в каких условиях мы живём? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить", — потребовал президент.
Лайф ранее писал, что в декабре в "Ростехе" сообщили о завершении стратегических испытаний среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Специалисты подтвердили его прочностные характеристики. 29 декабря МС-21 с российскими двигателями ПД-14 прошёл сертификацию и получил одобрительные документы Росавиации. Серийное производство лайнера начнётся в 2025 году.
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