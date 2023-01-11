"Дурака валяете": Путин отчитал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолёты

Российский лидер Владимир Путин назвал очень долгой работу с обеспечением заказов на воздушные суда на 2023 год и поручил главе Минпромторга Денису Мантурову закончить её за месяц "и не позже". Задача была поставлена на совещании с членами правительства.

Путин раскритиковал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолёты. Видео © LIFE

Глава государства объяснил, что данная работа идёт крайне долго, это замедляет трудовой процесс на предприятиях. По словам президента, из-за отсутствия контрактов у компаний нет понимания того, что им нужно сделать. Мантуров пообещал Путину закончить всю необходимую работу в ближайшее время, но российский лидер потребовал этот процесс ускорить и сделать всё за один месяц.