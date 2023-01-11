Украина обиделась на президента Филиппин за игнорирование Зеленского

Временный поверенный в делах Посольства Украины в Филиппинах Денис Михайлюк пожаловался на игнорирование со стороны республики, которое длится больше полугода. По его словам, ещё в июне Киев пытался связаться с главой республики Фердинандом Маркосом – младшим, более известным как Бонгбонг Маркос.

"Мы просили о телефонном разговоре между президентом Украины [Владимиром Зеленским] и на тот момент избранным президентом Маркосом, но пока не получили ответа", — приводит его слова Inquirer.

Михайлюк отметил, украинские власти предпринимали не одну попытку выйти на контакт с Бонгбонгом. Связаться с ним через МИД Филиппин пытались аж дважды в месяц, но всё безуспешно. При этом он не исключил, что молчание возможно в связи с занятостью президента внутренними делами страны.