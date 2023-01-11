Украина обиделась на президента Филиппин за игнорирование Зеленского
Посол Украины заявил, что президент Филиппин игнорирует попытки Зеленского поговорить
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma
Временный поверенный в делах Посольства Украины в Филиппинах Денис Михайлюк пожаловался на игнорирование со стороны республики, которое длится больше полугода. По его словам, ещё в июне Киев пытался связаться с главой республики Фердинандом Маркосом – младшим, более известным как Бонгбонг Маркос.
"Мы просили о телефонном разговоре между президентом Украины [Владимиром Зеленским] и на тот момент избранным президентом Маркосом, но пока не получили ответа", — приводит его слова Inquirer.
Михайлюк отметил, украинские власти предпринимали не одну попытку выйти на контакт с Бонгбонгом. Связаться с ним через МИД Филиппин пытались аж дважды в месяц, но всё безуспешно. При этом он не исключил, что молчание возможно в связи с занятостью президента внутренними делами страны.
Однако стоит отметить, что на Россию время у главы государства нашлось. Ещё в сентябре президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший сообщал о переговорах с российской стороной по покупке топлива и удобрений. Он выразил большую заинтересованность поставками, отметив, что национальные интересы республики стоят на первом месте, несмотря на западные санкции против РФ.