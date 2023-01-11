В РФС рассказали, как помогут клубам сохранить посещаемость после введения Fan ID в Москве

Футбольным клубам следует лучше мотивировать болельщиков посещать матчи на фоне введения Fan ID в Москве, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. По его словам, со своей стороны союз уже разработал и рекомендовал внедрить программу мотивации.

"Клубам необходимо прилагать дополнительные усилия, чтобы объяснять, мотивировать и создавать условия [для посещения матчей]. Многие болельщики до сих пор не понимают, что это (Fan ID. — Прим. Лайфа) такое. Футбольные болельщики — люди достаточно активные, они пользуются различными сервисами. Паспорта на "Госуслугах" у них у всех заполнены. Достаточно профиля", — сказал Митрофанов в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Он также добавил, что если паспорт болельщика на портале госуслуг не заполнен, то в скором времени это вовсе не будет проблемой, ведь Минцифры обещают запустить дистанционную верификацию без необходимости обращаться в МФЦ.