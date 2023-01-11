В РФС рассказали, как помогут клубам сохранить посещаемость после введения Fan ID в Москве
Генсек РФС Митрофанов призвал клубы лучше мотивировать болельщиков посещать игры
Футбольным клубам следует лучше мотивировать болельщиков посещать матчи на фоне введения Fan ID в Москве, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. По его словам, со своей стороны союз уже разработал и рекомендовал внедрить программу мотивации.
"Клубам необходимо прилагать дополнительные усилия, чтобы объяснять, мотивировать и создавать условия [для посещения матчей]. Многие болельщики до сих пор не понимают, что это (Fan ID. — Прим. Лайфа) такое. Футбольные болельщики — люди достаточно активные, они пользуются различными сервисами. Паспорта на "Госуслугах" у них у всех заполнены. Достаточно профиля", — сказал Митрофанов в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Он также добавил, что если паспорт болельщика на портале госуслуг не заполнен, то в скором времени это вовсе не будет проблемой, ведь Минцифры обещают запустить дистанционную верификацию без необходимости обращаться в МФЦ.
Лайф писал, что по состоянию на середину декабря 2022 года Fan ID оформили около 330 тысяч россиян. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, также было продано около 280 тысяч билетов на матчи. С 1 декабря система Fan ID начала действовать на всех стадионах клубов РПЛ.
ТАСС / Александр Демьянчук