Террорист-смертник подорвал себя у здания МИД Афганистана, есть жертвы
Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве у здания МИД Афганистана в Кабуле
Место взрыва у здания МИД в Кабуле. Обложка © Twitter / @MehdiRizvi123
Террорист-смертник предпринял попытку попасть в здание Министерства иностранных дел Афганистана в центре Кабула, но потерпел неудачу и подорвал себя. Об этом сообщил в Twitter заместитель главы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов* Ахмадулла Муттаки.
"Я здесь, в МИД, террорист-смертник пытался проникнуть в министерство, но был обнаружен охраной у дверей [здания], террорист подорвал себя", — написал он.
По данным СМИ, в результате атаки более 20 человек погибли и пострадали.
Ранее сообщалось, что в Афганистане закроют все салоны красоты для женщин по приказу талибов. Позже представитель движения опроверг эту информацию.
* Деятельность организации запрещена ООН.