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11 января, 12:56

Террорист-смертник подорвал себя у здания МИД Афганистана, есть жертвы

Более 20 человек погибли и пострадали при взрыве у здания МИД Афганистана в Кабуле

<p>Место взрыва у здания МИД в Кабуле. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MehdiRizvi123" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MehdiRizvi123</a></p>

Место взрыва у здания МИД в Кабуле. Обложка © Twitter / @MehdiRizvi123

Террорист-смертник предпринял попытку попасть в здание Министерства иностранных дел Афганистана в центре Кабула, но потерпел неудачу и подорвал себя. Об этом сообщил в Twitter заместитель главы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов* Ахмадулла Муттаки.

"Я здесь, в МИД, террорист-смертник пытался проникнуть в министерство, но был обнаружен охраной у дверей [здания], террорист подорвал себя", — написал он.

По данным СМИ, в результате атаки более 20 человек погибли и пострадали.

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* Деятельность организации запрещена ООН.

Ирина Фальке

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