Террорист-смертник подорвал себя у здания МИД Афганистана, есть жертвы

Террорист-смертник предпринял попытку попасть в здание Министерства иностранных дел Афганистана в центре Кабула, но потерпел неудачу и подорвал себя. Об этом сообщил в Twitter заместитель главы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов* Ахмадулла Муттаки.

"Я здесь, в МИД, террорист-смертник пытался проникнуть в министерство, но был обнаружен охраной у дверей [здания], террорист подорвал себя", — написал он.

По данным СМИ, в результате атаки более 20 человек погибли и пострадали.