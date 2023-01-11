Талибы опровергли приказ закрыть салоны красоты в Афганистане
Представитель талибов Шахин опроверг закрытие в Афганистане салонов красоты для женщин
Информация о закрытии в Афганистане салонов красоты для женщин не соответствует действительности. Об этом сообщил глава политического офиса движения "Талибан"* в Катаре Сухель Шахин.
"Эта информация недостоверна, соответствующие структуры опровергают это утверждение", — пояснил Шахин.
Ранее Лайф писал, что в Афганистане закроют все салоны красоты для женщин по приказу талибов. По данным телеканала "Аль-Арабия", захватившие власть в стране представители радикального движения дали заведениям 10-дневный срок на исполнение распоряжения.
*Деятельность организации запрещена ООН.
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