Талибы опровергли приказ закрыть салоны красоты в Афганистане

Информация о закрытии в Афганистане салонов красоты для женщин не соответствует действительности. Об этом сообщил глава политического офиса движения "Талибан"* в Катаре Сухель Шахин.

Талибы потребовали отстранить женщин от работы во всех НПО, пригрозив отнять лицензию

Ранее Лайф писал, что в Афганистане закроют все салоны красоты для женщин по приказу талибов. По данным телеканала "Аль-Арабия", захватившие власть в стране представители радикального движения дали заведениям 10-дневный срок на исполнение распоряжения.