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10 января, 21:55

Талибы опровергли приказ закрыть салоны красоты в Афганистане

Представитель талибов Шахин опроверг закрытие в Афганистане салонов красоты для женщин

Информация о закрытии в Афганистане салонов красоты для женщин не соответствует действительности. Об этом сообщил глава политического офиса движения "Талибан"* в Катаре Сухель Шахин.

"Эта информация недостоверна, соответствующие структуры опровергают это утверждение", — пояснил Шахин.

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Ранее Лайф писал, что в Афганистане закроют все салоны красоты для женщин по приказу талибов. По данным телеканала "Аль-Арабия", захватившие власть в стране представители радикального движения дали заведениям 10-дневный срок на исполнение распоряжения.

*Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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