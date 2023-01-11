В найденных секретных документах Байдена обнаружены разведданные по Украине

Секретные документы периода работы Джо Байдена вице-президентом США, обнаруженные в здании связанного с ним аналитического центра в Вашингтоне, содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

Документы были датированы 2013–2016 годами. При этом собеседники телеканала не уточнили, какая именно информация содержится в этих документах.

Напомним, десять секретных документов Байдена обнаружили доверенные лица политика накануне промежуточных выборов в ноябре, и, по заверениям Белого дома, информацию об этом довели до сведения Национального архива США, куда должны передаваться все подобные бумаги. Сотрудники этого ведомства в свою очередь уведомили о случившемся Минюст, который начал проверку относительно того, как секретные документы попали в здание аналитического центра.