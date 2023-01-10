В КХЛ установлен новый антирекорд по числу поражений подряд
"Сочи" проиграл "Витязю" и побил антирекорд КХЛ по числу поражений подряд
Хоккеисты "Сочи" со счётом 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) проиграли подольскому "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ, установив новый антирекорд по числу поражений подряд.
Команда не может выиграть уже на протяжении 20 игр. До этого самая длинная серия поражений принадлежала московскому "Спартаку", уступившему в 19 играх кряду в сезоне 2013/14.
Последняя победа "Сочи" случилась 15 ноября в матче с "Салаватом Юлаевым". Команда занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 48 играх. "Витязь" — шестой после 49 матчей (54 очка).
Ранее Лайф рассказывал, что Минспорт РФ ужесточил лимит на легионеров в КХЛ. Сейчас российские клубы могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров, а со следующего сезона количество иностранных игроков в ней будет сокращено до трёх.
Официальный сайт ХК "Сочи"