В КХЛ установлен новый антирекорд по числу поражений подряд

Хоккеисты "Сочи" со счётом 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) проиграли подольскому "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ, установив новый антирекорд по числу поражений подряд.

Команда не может выиграть уже на протяжении 20 игр. До этого самая длинная серия поражений принадлежала московскому "Спартаку", уступившему в 19 играх кряду в сезоне 2013/14.

Последняя победа "Сочи" случилась 15 ноября в матче с "Салаватом Юлаевым". Команда занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 48 играх. "Витязь" — шестой после 49 матчей (54 очка).