CAS опубликовал мотивировочную часть решения по апелляции РФС на отстранение
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза (РФС) на отстранение сборных и клубных команд РФ от международных соревнований. Документы появились на официальном сайте CAS.
В середине июля 2022 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС, а также российских клубов "Зенит", "Сочи", "Динамо" и ЦСКА на отстранение от участия в международных турнирах.
"Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА), обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надёжности и упорядоченности международных футбольных мероприятий", — сказано в документах CAS.
Кроме того, в мотивировочной части каждого решения подчёркивается, что УЕФА и ФИФА были вынуждены отстранить команды из РФ для безопасного проведения международных соревнований. В документах также указано, что ФИФА и УЕФА не нарушили свои уставы и законы Швейцарии, где находятся штаб-квартиры футбольных организаций. При этом уточняется, что РФС и российские команды являются в данных обстоятельствах пострадавшими. Члены комиссии выразили надежду на то, что в будущем отстранение будет снято, а российская сторона восстановится от негативных последствий.
Как сообщал Лайф, в конце декабря прошлого года РФС решил создать рабочую группу, которая займётся созданием дорожной карты по вопросу возвращения российского футбола в международные турниры. Глава союза Александр Дюков тогда заявил, что в неё будут приглашены представители ФИФА и МОК. Он утверждал, что в Европе хотят видеть российские клубы.
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