CAS опубликовал мотивировочную часть решения по апелляции РФС на отстранение

"Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА), обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надёжности и упорядоченности международных футбольных мероприятий", — сказано в документах CAS.

Кроме того, в мотивировочной части каждого решения подчёркивается, что УЕФА и ФИФА были вынуждены отстранить команды из РФ для безопасного проведения международных соревнований. В документах также указано, что ФИФА и УЕФА не нарушили свои уставы и законы Швейцарии, где находятся штаб-квартиры футбольных организаций. При этом уточняется, что РФС и российские команды являются в данных обстоятельствах пострадавшими. Члены комиссии выразили надежду на то, что в будущем отстранение будет снято, а российская сторона восстановится от негативных последствий.