Два человека ранены при обстреле города Шебекино со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела города Шебекино со стороны Украины ранены мужчина и женщина.

"В настоящий момент идёт обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется", — написал глава региона в своём телеграм-канале и добавил, что все оперативные службы уже прибыли на место.