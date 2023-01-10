Движение на М4 "Дон" перекрыли из-за смертельного ДТП с шестью машинами

Федеральная автодорога М4 "Дон" перекрыта в двух направлениях из-за аварии с участием шести автомобилей в Аксайском районе Ростовской области. В ДТП погиб один человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Место аварии на автодороге "Дон" под Ростовом. Видео © ГУ МЧС по Ростовской области

"Произошло столкновение шести транспортных средств. На данный момент известно об одном погибшем в результате аварии. Движение на данном участке перекрыто в обоих направлениях", — уточнили в ведомстве.

Авария случилась на 1056-м километре около шести вечера по мск. В ГИБДД уточнили, что сотрудники ДПС на месте обеспечивают безопасность движения, объезд участка М4 "Дон" осуществляется через Аксай.