"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 января, 18:03

Движение на М4 "Дон" перекрыли из-за смертельного ДТП с шестью машинами

Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями на трассе М4 "Дон" под Ростовом

<p>Последствия ДТП на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Обложка © ГУ МЧС по Ростовской области</p>

Последствия ДТП на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Обложка © ГУ МЧС по Ростовской области

Федеральная автодорога М4 "Дон" перекрыта в двух направлениях из-за аварии с участием шести автомобилей в Аксайском районе Ростовской области. В ДТП погиб один человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Место аварии на автодороге "Дон" под Ростовом. Видео © ГУ МЧС по Ростовской области

"Произошло столкновение шести транспортных средств. На данный момент известно об одном погибшем в результате аварии. Движение на данном участке перекрыто в обоих направлениях", — уточнили в ведомстве.

Авария случилась на 1056-м километре около шести вечера по мск. В ГИБДД уточнили, что сотрудники ДПС на месте обеспечивают безопасность движения, объезд участка М4 "Дон" осуществляется через Аксай.

Следователи СК спасли беременную москвичку, которая попала в ДТП и начала рожать

Следователи СК спасли беременную москвичку, которая попала в ДТП и начала рожать

Ранее в Таганроге пьяный полицейский влетел под КамАЗ, находившаяся с ним пассажирка погибла.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров