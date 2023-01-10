Турки впали в шок от развратных фото пресс-офицера ВСУ Плантовской из ночных клубов Парижа

Читатели турецкой газеты En Son Haber пришли в ужас от развратного поведения пресс-офицера ВСУ Иванны Плантовской. Мажорка в форме опубликовала в социальных сетях фото с отдыха в Париже и кадры из ночного клуба, что вызвало негативную реакцию в обществе.

Скриншот видео © TikTok / Иванна Плантовская

"Эти, что ли, воюют?" — вопрошает один из пользователей.

"Каждый воюет по-своему", — пошутил другой.

"У марионеточного шута вроде [президента Украины Владимира] Зеленского может быть только такой представитель. Страну загнали в тупик", — пишет Хилаль.

"Официальный представитель под стать президенту-комику, ничего удивительного!" — заметил другой комментатор.

"Чего и следовало ожидать, если страной правит комик. Солдаты идут на смерть, а сами руководители — на потеху", — пишет читатель.

Плантовская работала в управлении Госпогранслужбы Украины в Одессе с 2019 года. Как пишут украинские СМИ, после публикации фотографий с её отдыха в Париже и ночных клубах "начался грандиозный скандал". Так, сложившаяся ситуация может ударить по начальнику пресс-офицера — руководителю Южного управления ГПСУ Сергею Мулу.