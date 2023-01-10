Три человека стали жертвами взрыва в 16-этажном доме в Караганде

Три человека погибли и один пострадал в результате страшного взрыва, который прогремел в 16-этажном жилом доме в Караганде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"В квартире, где произошёл, предварительно, взрыв, найдены тела троих погибших. Ещё один пострадавший госпитализирован", — уточнили в министерстве.