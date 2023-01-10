Три человека стали жертвами взрыва в 16-этажном доме в Караганде
Многоэтажка в Караганде после взрыва газа. Фото © МЧС Казахстана
Три человека погибли и один пострадал в результате страшного взрыва, который прогремел в 16-этажном жилом доме в Караганде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
"В квартире, где произошёл, предварительно, взрыв, найдены тела троих погибших. Ещё один пострадавший госпитализирован", — уточнили в министерстве.
В результате взрыва газа произошёл пожар, а также обрушились межэтажные плиты и перегородки. Площадь обрушения устанавливается. К тушению возгорания привлечено 50 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники. Как уже сообщал Лайф, предположительно, взрыв газа произошёл на восьмом этаже.