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10 января, 17:15

Три человека стали жертвами взрыва в 16-этажном доме в Караганде

<p>Многоэтажка в Караганде после взрыва газа. Фото © МЧС Казахстана</p>

Многоэтажка в Караганде после взрыва газа. Фото © МЧС Казахстана

Три человека погибли и один пострадал в результате страшного взрыва, который прогремел в 16-этажном жилом доме в Караганде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"В квартире, где произошёл, предварительно, взрыв, найдены тела троих погибших. Ещё один пострадавший госпитализирован", — уточнили в министерстве.

В результате взрыва газа произошёл пожар, а также обрушились межэтажные плиты и перегородки. Площадь обрушения устанавливается. К тушению возгорания привлечено 50 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники. Как уже сообщал Лайф, предположительно, взрыв газа произошёл на восьмом этаже.

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Андрей Бражников

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