Россияне просят снять фильмы про кота Матроскина и "Летучий корабль" вслед за "Чебурашкой"

Россияне не прочь увидеть на экранах отечественный фильм "Трое из Простоквашино" по произведению Эдуарда Успенского, идею поддержали 21% опрошенных. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на результаты голосования, которое провело издание после оглушительного успеха семейной комедии "Чебурашка".

Около 13% респондентов признались, что хотели бы посмотреть фильм по мультику "Бременские музыканты" с незабываемыми и ставшими уже классикой песнями. Замыкает тройку лидеров "Летучий корабль", почти 10% опрошенных предложили экранизировать именно эту сказку про любовь, смекалку и преданность.