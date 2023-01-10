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10 января, 17:06

Россияне просят снять фильмы про кота Матроскина и "Летучий корабль" вслед за "Чебурашкой"

Россияне рассказали, каких ещё персонажей хотят увидеть на большом экране после "Чебурашки"

Россияне не прочь увидеть на экранах отечественный фильм "Трое из Простоквашино" по произведению Эдуарда Успенского, идею поддержали 21% опрошенных. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на результаты голосования, которое провело издание после оглушительного успеха семейной комедии "Чебурашка".

Около 13% респондентов признались, что хотели бы посмотреть фильм по мультику "Бременские музыканты" с незабываемыми и ставшими уже классикой песнями. Замыкает тройку лидеров "Летучий корабль", почти 10% опрошенных предложили экранизировать именно эту сказку про любовь, смекалку и преданность.

За съёмки фильма про Карлсона отдали голоса 6% россиян, за зайца и волка из "Ну, погоди!" — 5%, создать экранного Винни-Пуха или кота Леопольда просят 3%, а 1% отдали предпочтение льву Бонифацию. Некоторые участники опроса предложили свои варианты, вспомнив про мультики "Жил-был пёс", "Ёжик в тумане", "Умка" и другие. Но вот 37% респондентов отрицательно высказались об идее переложить в киносюжет старые добрые советские мультики.

Психолог объяснил феномен Чебурашки, который влюбил в себя три поколения россиян

Психолог объяснил феномен Чебурашки, который влюбил в себя три поколения россиян

Напомним, "Чебурашка" стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката в РФ, обойдя киноленту "Холоп" Клима Шипенко. Режиссёр Дмитрий Дьяченко пообещал снять продолжение. А в Госдуме предложили развить успех и подумать об экранизации русских сказок и рассказов Аркадия Гайдара.

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"Чебурашка". Режиссёр — Дмитрий Дьяченко, сценаристы — Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru

Татьяна Миссуми

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